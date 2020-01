Alessandro Greco: moglie, figli, altezza, età (Di venerdì 24 gennaio 2020) Potrebbe esserci Alessandro Greco dietro l'identità del Mastino napoletano, uno dei personaggi di punta de Il Cantante Mascherato, il nuovo show che sta imperversando su Rai1 il venerdì sera con la conduzione di Milly Carlucci. Conosciamolo meglio.Nato a Taranto come Alessandro Antonio Giuseppe Greco il 7 marzo 1972, comincia la carriera come presentatore per tv e radio private, per poi partecipare al programma Stasera mi butto nel 1992, ma senza trionfare. Approda a Unomattina Estate, ma la popolarità gli arriva con il quiz musicale per vip Furore, trasmissione abbinata automaticamente al conduttore nell'immaginario collettivo e riproposta nel 2018 come Furore 20 Years.Alessandro Greco: moglie, figli, altezza, età 24 gennaio 2020 05:43. blogo

supermax : RT @Twt981: Mie ipotesi: PAVONE: Emanuela Aureli, accento umbro inconfondibile ANGELO: Valerio Scanu, voce atomica CONIGLIO: Teo Mammucari… - SaraChiantore : RT @Santirox_: MyChoices: Leone -> Pappalardo Mostro -> Leali Coniglio -> Mammucari Barboncino -> Arisa Mastino -> Alessandro Greco Angel… - FocusStoria : Quando si parla di Alessandro Magno vale quanto affermava lo storico greco Strabone, tre secoli dopo la morte del c… -