Wuhan città chiusa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Stop ai mezzi pubblici, ai voli e ai collegamenti ferroviari in partenza e in arrivo, con l’aggiunta di un monito a non lasciare la città per i suoi circa 11 milioni di abitanti: queste le ultime misure adottate dalle autorità cinesi a Wuhan, epicentro di un’epidemia di un nuovo ceppo di coronavirus, il 2019-ncov.A oggi i casi di contagio confermati sono oltre 500. Diciassette invece i decessi.Lo stop ai collegamenti e l’avviso a non lasciare la città sono stati comunicati ieri sera, in una settimana segnata dagli spostamenti per l’inizio dell’anno lunare cinese. Il blocco dei servizi aerei e ferroviari è entrato invece in vigore stamane.Sul piano internazionale, oggi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) terrà un nuovo incontro dopo una prima riunione ieri. Il direttore dell’ente, Tedros ... huffingtonpost

RobertoBurioni : SIAMO NEI GUAI ++ WUHAN ISOLATA, BLOCCATI TRENI E AEREI- ROMA, 22 GEN - Il trasporto pubblico di Wuhan si ferma per… - tg2rai : #Cina, cresce la paura, sono 6 i morti e 300 contagiati per il #CoronaVirus, trasmissibile da uomo a uomo. Infezio… - MinisteroSalute : ?Nuovo #coronavirus, in Italia attiva rete di sorveglianza e monitoraggio: ? da giovedì attivazione canale sanita… -