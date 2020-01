Usa, Hillary Clinton attacca Sanders: “Non piace a nessuno”. E i dem lo temono: è troppo di sinistra (e in testa ai sondaggi in Iowa) (Di giovedì 23 gennaio 2020) “È stato al Congresso per anni. Non piace a nessuno, non c’è nessuno che voglia lavorare con lui, non conclude mai nulla. È un politico di carriera. Son tutte balle e mi spiace per la gente che si fa abbindolare”. È durissimo il giudizio di Hillary Clinton su Bernie Sanders, consegnato a un documentario e confermato in un’intervista a “The Hollywood Reporter”, in cui Clinton va ancora più in là. Non sa, spiega, “se appoggerà o farà campagna per lui”, nel caso Sanders dovesse diventare il candidato dei democratici per le presidenziali, il prossimo novembre. Le parole di Clinton rivelano le divisioni permanenti tra centristi e progressisti in seno alla sinistra americana ma sono anche il segnale chiaro dell’avversione e della preoccupazione che Sanders continua a suscitare in molti settori del partito democratico. Astio e screzi tra Clinton e Sanders sono antichi: risalgono almeno ai ... ilfattoquotidiano

