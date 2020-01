The Batman: Colin Farrell svela quando inizierà il suo lavoro sul set (Di giovedì 23 gennaio 2020) The Batman avrà tra i suoi protagonisti anche l'attore Colin Farrell, a cui è stato affidato l'iconico ruolo del Pinguino. The Batman mostrerà Bruce Wayne alle prese con alcuni iconici villain e Colin Farrell, interprete del malvagio Pinguino nel nuovo progetto ha svelato quando inizierà il suo lavoro sul set del progetto diretto da Matt Reeves. L'attore era infatti ospite del talk show condotto da Ellen DeGeneres quando ha avuto modo di parlare del cinecomic che lo vedrà protagonista accanto a Robert Pattinson. Colin Farrell ha quindi dichiarato parlando del film The Batman: "Inizierò qualcosa tra un paio di settimane. A Londra. Inizierò il lavoro sul set tra circa due settimane". La star del cinema ha inoltre smentito che il ... movieplayer

