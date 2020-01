Tempesta Gloria sta affondando la Spagna. 7 morti, allarme rosso in Francia (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ salito a 7 morti e quattro dispersi il bilancio del passaggio della Tempesta Gloria sulla Spagna. Ora la forte perturbazione si è spostata verso i Pirenei. Nel sud della Francia è allarme rosso per possibili inondazioni. La Tempesta Gloria ha scaricato tutto il suo impeto contro una parte della Spagna causando sette morti e … L'articolo Tempesta Gloria sta affondando la Spagna. 7 morti, allarme rosso in Francia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

