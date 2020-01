Sparatoria a Seattle: un morto e otto feriti, grave bimbo di 9 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un uomo incappucciato e vestito di nero ha aperto il fuoco in una zona affollata di Seattle: nella Sparatoria è morta una persona. Da quanto si apprende, inoltre, ci sarebbero almeno 8 feriti. Tra questo un bimbo di 9 anni in condizioni critiche e una donna di 55 anni anch’essa molto grave. feriti anche alcuni giovani che si trovavano nella zona. La polizia sta cercando in queste ore il killer in fuga: pare che non abbia agito da solo. Sparatoria a Seattle Il bilancio delle vittime della Sparatoria di Seattle è di un morto e almeno otto feriti. Da quanto si apprende, inoltre, l’uomo incappucciato non avrebbe agito da solo. Alla base del gesto potrebbe esserci una lite al di fuori di un Mcdonald’s. La Polizia, infatti, sta vagliando le immagini delle telecamere di sicurezza per accertare quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti. notizie

