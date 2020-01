Sondaggio Index, cresce il fronte sovranista Lega-Fratelli d’Italia. M5s al 16%, in calo Pd e Italia viva (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Lega di Matteo Salvini consolida la prima posizione nell’ultimo Sondaggio Index diffuso da Piazza Pulita. In una settimana il Carroccio ha guadagnato lo 0,3%, portandosi al 31,8%. Segue in seconda posizione il Partito democratico, che però perde lo 0,2% e cala quindi al 18,7%. Recupera terreno invece il Movimento Cinque Stelle, che passa dal 15,8 al 16%. Riprende a crescere il consenso anche per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che negli ultimi sette giorni ha guadagnato lo 0,4%, portandosi al 10,9%. In trend negativo Forza Italia, ora al 6,5%. In perdita dello 0,2% anche Italia viva di Matteo Renzi, passato al 4,2%. Resta stabile Azione di Carlo Calenda al 2,2%. Seguono tra le forze minori i Verdi all’1,9%, +Europa all’1,7% e Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,9%. Leggi anche: Prescrizione, gli italiani non vorrebbero abolirla – Il ... open.online

