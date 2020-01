Shoah: Mattarella, ‘mondo non abbassi mai guardia e vigilanza contro antisemitismo’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Gerusalemme, 23 gen. (Adnkronos) – In tutto il mondo non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo. Lo ha affermato, incontrando il Capo dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Gerusalemme per partecipare, con numerosi Capi di Stato e di governo provenienti da Europa, Nord America e Australia, al Quinto Forum Mondiale dell’Olocausto dal titolo “Ricordare l’olocausto:combattere l’antisemitismo”, organizzato in occasione del 75/mo Anniversario della Liberazione di Auschwitz-Birkenau. “Una straordinaria iniziativa di ricordo -ha affermato Mattarella- un richiamo a tutto il mondo perchè non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo, contro la violenza e contro il fascismo”.“La ... calcioweb.eu

