Scoperto dai carabinieri a comprare droga nel parco: restano sorpresi dalla sua età (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un nonno particolarmente arzillo. 72 anni, è stato beccato nel parco ad acquistare un dose di droga. La storia risale a martedì scorso e diffusa da diversi media locale. A fermare l’uomo, un insospettabile a quanto si apprende, è stata la polizia locale di Origgio/Uboldo e i carabinieri di Cerro Maggiore. Insieme al 72 anni, le forze dell’ordine hanno fermato un 42enne, anche lui alla ricerca di sostanze stupefacenti nella zona boschiva tra Origgio, Cerro e Cantalupo. Abbastanza surreale la situazione. Gli agenti in perlustrazione nel parco infatti avrebbero notato i due, entrambi residenti a Saronno, aggirarsi con fare sospetto e hanno provato a fermare la loro auto. Ne è nato un inseguimento doppio: il 72enne è rimasto in macchina, tentando di seminare i carabinieri, il 42enne è fuggito a piedi, con alle calcagna la polizia locale. Continua dopo la foto Per il più anziano, trovato ... caffeinamagazine

