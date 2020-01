Salvini risponde al ragazzo del citofono: “Mi manca solo di essere denunciato da uno spacciatore” (Di giovedì 23 gennaio 2020) “Siamo avanti e non di poco, ma non posso parlare di più di sondaggi sennò mi arrestano e ho già 18 processi. Adesso mi manca solo di essere denunciato da uno spacciatore e le ho viste tutte. Sono orgoglioso di essere andato in una zona della periferia bolognese dove non vedevano un politico da anni a dare una mano a madri e padri nella loro lotta alla droga”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, da Piacenza. L’ex ministro dell’Interno ha commentato così la vicenda della sua “citofonata” nel quartiere Pilastro di Bologna a un presunto spacciatore. Qui la sua diretta video: Lo stesso ragazzo a cui il leghista aveva citofonato, intervistato ai microfoni di TPI, aveva dichiarato: “Sono andato a denunciare. Non spaccio, non ho nessun precedente”. Salvini si era già difeso nella giornata di ieri, dopo la bufera ... tpi

