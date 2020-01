Roma, a 91 anni operato con successo di tumore: è già in piedi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, non esiste un’età giusta per essere operati con successo da un tumore. Lo dimostra un paziente di 91 anni all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Roma, un nuovo successo per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Un paziente di 91 anni e mezzo, malato di tumore al fegato, è stato operato ed è già tornato a … L'articolo Roma, a 91 anni operato con successo di tumore: è già in piedi proviene da www.inews24.it. inews24

forumJuventus : Bentancur post #JuventusRoma: 'Contento di aver fatto il mio primo gol allo Stadium. Oggi penso di aver fatto tutti… - Mov5Stelle : ?? In diretta da Roma, l’incontro con i facilitatori regionali del #TeamDelFuturo! @luigidimaio: 'Se negli ultimi a… - forumJuventus : Rivivi le emozioni di #JuveRoma Gli highlights del match ?? -