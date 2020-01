Questo weekend “Flo” live al Common Ground di Napoli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Cantautrice e attrice di teatro, FLO è una delle personalità più interessanti e versatili della “World music d’autore” (Songlines UK, April 2017). E non poteva che scegliere un luogo divenuto iconico per la musica dal vivo, il Common Ground, dove suonerà live sabato 25 gennaio a partire dalle 22. Anche nell’industrial bistrò di Agnano Floriana Cangiano porterà il suo stile, il suo miscuglio ritmico e coinvolgente, in cui si innestano distensioni melodiche, improvvisazioni strumentali e il racconto magnetico della prospettiva femminile. In scaletta, ampio spazio ai pezzi dell’ultimo album, ma anche una selezione dei brani più celebri di inizio carriera. Programma: Apertura ore 21.00 Inizio live ore 22.00 Ingresso free entro le 23.00 Dalle 23: 15€ con drink Dalle 24: 20€ con drink A seguire, Dj Set con Dj Danilo ... anteprima24

_Carabinieri_ : Prevenzione e informazione per sciare in sicurezza. I consigli dei #Carabinieri #Meteomont per questo weekend.… - Lexus_Italia : Questo fine settimana non perdere l’Open Weekend Lexus! Ti aspettiamo sabato 18 e domenica 19 gennaio in tutti i no… - Freekunst3 : @sallyferroni @laurafollonii Questo weekend vengo in spedizione e provo!!! Sooka ehehehe -