Nocera Inferiore, parco giochi di via San Pietro: nuova gara (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Inferiore (Sa) – Dopo aver realizzato una serie di importanti lavori di manutenzione straordinaria nei parchi giochi di Via San Pietro e di Via Marrazzo e dopo un primo tentativo di affidamento della gestione tramite gara, conclusasi a settembre senza esito, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad indire una nuova gara. Pubblicata ieri la determina sul sito dell’Ente. Indispensabile riavviare subito le procedure di gara anche perché dopo l’inaugurazione del parco San Pietro si è ritenuto opportuno riaprire da subito l’ingresso all’area riscontrando un grande successo, sia per l’importante lavoro di riqualificazione, sia per la sua posizione, sebbene in periferia, ma addentrato in un quartiere popoloso e di fronte ad una scuola. – Il parco di via Marrazzo e il parco di via San ... anteprima24

