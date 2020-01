Nessun cedolino pensione sul sito INPS? Aggiornamento in corso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Chi non riesce a visualizzare il cedolino pensione sul sito INPS può, almeno in parte, non preoccuparsi. La mancata presenza dell'importante documento non è un caso legato alla sua situazione specifica ma è da ricondursi ad un disguido generale, pure confermato dallo stesso ente previdenziale. Dopo la triste vicenda del conguaglio pensione da rinnovo che ha caratterizzato questo gennaio 2020, sempre i non più giovanissimi, recandosi come di consueto proprio sul sito INPS in questi giorni, hanno trovato un'amare sorpresa o sarebbe meglio dire proprio nulla. La consultazione del loro cedolino non è concessa. Cosa sta succedendo e per quale motivo il documento non è online come di consueto? Sta di fatto che di solito intorno al giorno 20 o al massimo 21 di ogni mese proprio il cedolino pensione fa la sua comparsa nel cassetto previdenziale degli utenti.L'appuntamento non è stato ... optimaitalia

