Milan: che difetto tattico deve risolvere Pioli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Milan di Pioli ha tanti difetti da risolvere. Contro l’Udinese ci sono stati grossi problemi nel coprire gli spazi Il 442 del Milan deve migliorare molto tatticamente, visto che contro l’Udinese ha coperto malissimo il campo. Un difetto tattico che si è visto è lo spazio alle spalle del terzino. Un esempio nella slide sopra: Theo Hernandez esce ma nessuno assorbe il suo movimento, con l’Udinese che trova il quinto dietro. Evidente il buco tra terzino e difensore, cosa che tra l’altro si era già vista nell’occasione di Mandragora. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

