Mihajilovic: sto col centrodestra. E sul web gli augurano di morire (Di giovedì 23 gennaio 2020) Andrea Cuomo P er uno diventato famoso per le punizioni di sinistro, una punizione (divina) da sinistra è un discreto capriccio del destino. Anche se Sinisa Mihajlovic può certamente farsene beffe, essendo uno dalla scorza dura, che nella vita ha conosciuto, in ordine sparso: una guerra fratricida (è di Vukovar, vi dice qualcosa?); una leucemia che gli ha rimodellato il corpo e l'anima e che lo ha costretto a fare 13 chemio in cinque giorni senza turn over del dolore; insulti calcistici perché si è sempre fatto un po' rispettare e un po' odiare; e insulti politici per le sue imprese, come quando nel 2000 vergò un necrologio in morte di eljko Ranatovic, ovvero «Arkan», macchiatosi di crimini di guerra in Croazia e in Bosnia. Quindi Sinisa Mihajlovic, oggi allenatore del Bologna, si turberà il giusto degli insulti che sono seguiti al suo endorsement per Matteo Salvini a pochi ... ilgiornale

Roberto_Magli : @matteosalvinimi @matteosalvinimi era il tuo 'eroe' anche quando inneggiava a Zeljko Raznatovic, detto 'la tigre A… -