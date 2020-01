LIVE Nadal-Delbonis 6-3 2-3 | Australian Open 2020 in DIRETTA | nessun break in

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : fantastica Camila Giorgi - Seppi al quinto set con Wawrinka. Nadal in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Camila Giorgi-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-WAWRINKA DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Nadal-DELBONIS (SECONDO MATCH DALLE ORE 9.00 DEL 23 gennaio) 19.22 Continua l’equilibrio tra Khachanov-Ymer: 1-1 nel quinto set. 19.21 Fritz ottiene ancora un break e conquista il quarto set 6-2 e ...

LIVE Nadal-Delbonis 6-3 1-2 - Australian Open 2020 in DIRETTA : nessun break in quest’inizio di secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME NADAL (6-3 2-2) – Lo spagnolo chiude con l’ace esterno. 40-15 Schema servizio-dritto eseguito perfettamente da Nadal. 30-15 Dritto vincente di Nadal che lascia immobile Delbonis. 15-15 Scambio molto lungo, viene premiata la difesa di Delbonis. 15-0 Parte bene Nadal in questo quarto game. GAME DELBONIS (6-3 2-1) – Intelligente prima al corpo di Delbonis, che tiene anche il ...

LIVE Nadal-Delbonis 6-3 - Australian Open 2020 in DIRETTA : lo spagnolo conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Impreciso il dritto di Delbonis, non supera la rete. GAME DELBONIS (6-3 0-1) – Delbonis tiene il primo turno di servizio con caparbietà dopo aver annullato ben tre break points. A-40 Lungo il rovescio di Nadal. Quattro punti consecutivi per l’argentino. 40-40 Delbonis si salva ancora con il servizio. 30-40 Ottima prima al centro per Delbonis, annullata anche la seconda palla ...

LIVE Nadal-Delbonis 4-1 - Australian Open 2020 in DIRETTA : primo allungo del maiorchino : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Ora fuori misura anche il dritto per Nadal. 30-15 Impreciso con il rovescio il numero 1 del mondo. 15-15 Pizzica la riga il diritto di Nadal, niente da fare per Delbonis. 15-0 In rete la risposta del maiorchino. GAME NADAL (4-1) – Nessun problema in battuta per Rafa, che sale sul 4-1. 40-0 Si presenta bene a rete Nadal, la volée non è definitiva ma Delbonis sciupa con il dritto. 30-0 ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : fantastica Camila Giorgi - Seppi è sotto con Wawrinka. Nadal già in vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Camila Giorgi-KUZNETSOVA DALLE ORE 08.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Seppi-WAWRINKA DALLE ORE 09.00 (23 gennaio) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Nadal-DELBONIS (SECONDO MATCH DALLE ORE 9.00 DEL 23 gennaio) 11.27 Arriva il terzo set per Wawrinka che quindi comanda 2-1 nel computo generale dei set su Seppi: 4-6, 7-5, 6-3 la situazione a suo ...

LIVE Nadal-Delbonis - Australian Open 2020 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma degli Australian Open (23 gennaio) – La presentazione della giornata odierna – Il tabellone e i risultati aggiornati Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Rafael Nadal e Federico Delbonis, valevole per il secondo turno degli Australian Open 2020. La sfida avrà luogo presso la Rod Laver Arena e sarà l’ultima partita in programma per la ...

LIVE Australian Open 2020 - risultati 23 gennaio in DIRETTA : Camila Giorgi e Seppi le carte azzurre - c’è Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – La presentazione delle partite di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi giovedì 23 gennaio), sul cemento di Melbourne andrà in scena il secondo turno del primo Slam della stagione di tennis. Torna in campo Rafael Nadal, il big per eccellenza impegnato in questa giornata nella terra dei canguri: il numero 1 al mondo se la dovrà vedere ...

LIVE Spagna-Serbia 1-1 - Atp Cup 2020 in DIRETTA. Djokovic batte Nadal - ora i due si ritrovano in doppio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.10 C’è grande attesa per scoprire chi scenderà in campo nella sfida decisiva. Molto verosimilmente Nadal e Djokovic si troveranno di nuovo contro. 13.00 Il match di doppio dovrebbe iniziare tra circa mezz’ora. 12.50 Sarà il doppio a decidere la prima edizione dell’ATP Cup! SERBIA-SPAGNA 1-1. Il doppio sarà decisivo! Novak Djokovic batte Rafael Nadal 6-2 7-6 (4) 7-4 Djokovic! 6-4 ...

LIVE Nadal-Djokovic 2-6 6-7 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : Serbia-Spagna 1-1 - doppio decisivo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.50 Sarà il doppio a decidere la prima edizione dell’ATP Cup! Serbia-Spagna 1-1. Il doppio sarà decisivo! Novak Djokovic batte Rafael Nadal 6-2 7-6 (4) 7-4 DJOKOVIC! 6-4 Djokovic! Due match point per il serbo! 5-4 Djokovic! Scambio durissimo, ora due servizi per il serbo! 4-4. Out il rovescio del serbo. 4-3 Djokovic. Ace. 3-3. Dritto vincente del serbo! Si gira. 3-2 Rovescio lungolinea ...

LIVE Nadal-Djokovic 2-6 6-6 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : si va al tie break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Rovescio lungolinea vincente di Nadal! 2-2. Passante vincente del serbo! 2-1 Nadal. Doppio fallo Djokovic! 1-1 Dritto in rete dello spagnolo. 1-0 Nadal. Prima vincente. 6-6. Si va al tie break. 40-15 Doppio fallo. 40-0 Ace. 30-0 Passante vincente del serbo. 15-0 In rete il tentativo di recupero dello spagnolo. 6-5 Nadal. Si salva l’iberico. Vantaggio Nadal. Altra prima ad uscire ...

LIVE Nadal-Djokovic 2-6 5-4 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : il serbo serve per restare nel set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Nadal. Djokovic serve per restare nel set. 40-0 Il nastro porta fuori il dritto di Nadal. 30-0 Rovescio in rete del serbo. 15-0 Out il recupero di Djokovic. 4-4 Servizio e dritto. Nadal servirà con palle nuove. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Servizio e dritto. 30-0 Palla corta. 15-0 Risposta larga dell’iberico. 4-3 Nadal. Ace. 40-30 Rovescio sulla riga di Djokovic. 40-15 Ace. 30-15 Prima ...

LIVE Nadal-Djokovic 2-6 3-2 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : nessun break nel secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Parità. Fuori giri col dritto Djokovic. Vantaggio Djokovic. Risposta lunga dello spagnolo. Parità. Ace. Vantaggio Nadal. Nuova palla break per l’iberico. 40-40 Prima vincente. 30-40 Scambio durissimo vinto dal serbo. 15-40 Dritto vincente. 0-40 Errore con il rovescio! Tre palle break per Nadal! 0-30 Passante di Nadal! 0-15 Out il colpo in uscita dal servizio. 3-2 Nadal. Ace. 40-15 Gran dritto ...

LIVE Nadal-Djokovic 2-5 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : doppio break di vantaggio per il serbo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-2 Djokovic!! Arriva il doppio break!! 30-40 Il serbo sfianca lo spagnolo e la risposta al suo slice di Nadal è in rete. 30-30 Contropiede in corsa giocato da Nole a sorprendere Nadal. 30-15 Ace Nadal! 15-15 Dritto in uscita dal servizio a segno per il maiorchino. 0-15 Tre colpi perfetti alle linee di Djokovic costringono Nadal all’errore col dritto a uscire. 4-2 Djokovic! Palla corta ...

LIVE Nadal-Djokovic 1-2 - Finale Atp Cup 2020 in DIRETTA : subito break del serbo in avvio di set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Gioco a zero per lo spagnolo. 40-0 Grande difesa del maiorchino e Djokovic sbaglia ancora col dritto. 30-0 Ancora a rete con la palla corta il serbo. 15-0 Grandissima prima di Nadal, Nole ci arriva ma poi va a rete con la smorzata. 2-0 Djokovic! Conferma il break di vantaggio il serbo. A-40 Seconda vincente per il serbo. 40-40 Attacca col servizio Nole ma una volta a rete non incide come ...