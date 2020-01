Inchiesta Sidigas, Gianandrea De Cesare ora rischia il processo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Chiusa la prima parte dell’Inchiesta a carico di Gianandrea De Cesare che aveva portato al sequestro di beni per 97 milioni di euro a carico dell’ex patron della Sidigas. Un avviso di conclusione delle indagini preliminari firmato dal Procuratore Aggiunto di Avellino Vincenzo D’Onofrio e dal sostituto Vincenzo Russo, che si preparano a chiedere il rinvio a giudizio nei confronti dello stesso De Cesare. Le accuse per cui era scattato il maxisequestro, confermato dal Tribunale delRiesame di Avellino riguardavano l’omessa versamento di Iva perché De Cesare non avrebbe versato l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alle dichiarazioni annuali relative ai periodi d’imposta 2012-2017 per un importo intorno ai 13 milioni di euro. False comunicazioni sociali, perchè nei bilanci 2015 e 2016, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni ... anteprima24

