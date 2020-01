Il Paradiso delle signore trama 24 gennaio: Cosimo nasconde un segreto, arriva Lorena (Di giovedì 23 gennaio 2020) L’ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 24 gennaio, sarà molto movimentata. Questo episodio sarà caratterizzato dall’ingresso in scena di una nuova figura: Lorena Mascoli. Lei è una donna giovane e avvenente che farà a Vittorio un’interessante proposta. In tale occasione, però, si assisterà anche all’ingresso in sala operatoria di Federico. Il giovane Cattaneo riuscirà a recuperare l’uso delle gambe? Inoltre, Gabriella incomincerà a notare uno strano comportamento in Cosimo e, parlando inaspettatamente con la madre del giovane, vedrà confermare i suoi presentimenti. Anticipazioni Paradiso delle signore: il segreto di Cosimo Venerdì 24 gennaio, al Paradiso delle signore, vedremo una Silvia profondamente preoccupata. La donna non è affatto d’accordo al fatto che suo figlio voglia sottoporsi all’operazione ... kontrokultura

