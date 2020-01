GF Vip, matrimonio in vista: “Voglio sposarla”. Succede tutto mentre lei è nella Casa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Continua l’esperienza al Grande Fratello Vip per Antonella Elia. Protagonista dal primo giorno nella Casa, la showgirl ha avuto momenti di difficoltà. Scontro con Fernanda Lessa a parte, la showgirl si è aperta e confessato anche il suo rimpianto di non essere diventata mamma. A Casa c’è il compagno, l’attore Pietro Delle Piane, che la guarda sempre e prova già molta nostalgia. Soffre a non avere la possibilità di rincuorarla quando la vede triste, ha rivelato in una recentissima intervista al settimanale Chi. “Patisco tremendamente la sua lontananza. Abbiamo parlato di figli e io per lei sono aperto a ogni soluzione, decideremo insieme”. “Mi sembra talmente piccola che, avendo io un figlio di sei anni, le dico spesso: ‘Mi sembra di avere due figli’. A volte mi dice che ha paura del tempo che passa, ha paura che io la possa vedere vecchia ma per me è sempre ... caffeinamagazine

AnimaZen : - PaolaC1985 : @Iosonolagomma Per me torna. Dopo il compleanno trash del bimbo documentato su Instagram al grido di 'vogliamo priv… - Sposine : Spose Italiane - Consigli per la Sposa su come organizzare un matrimonio: Ovunque voi siate il vostro fotografo di… -