Fisco: Conte, ‘più soldi in buste paga, da governo serietà e fatti concreti’ (Di venerdì 24 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi nelle buste paga di 16 milioni di lavoratrici e lavoratori. Andiamo avanti rispondendo ai bisogni dei cittadini con serietà e fatti concreti”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L'articolo Fisco: Conte, ‘più soldi in buste paga, da governo serietà e fatti concreti’ CalcioWeb. calcioweb.eu

anitaanesa : In una notte viene fatto un D.L. perché non emanarlo su PENALI per chi se ne va?!Coca Cola lascia l’Italia e accusa… -