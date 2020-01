Fabio Volo attacca Salvini su Radio Deejay e Linus cancella la puntata, ci sono proteste: “Censura” (Di giovedì 23 gennaio 2020) A distanza di 24 ore dalla puntata incriminata, si continua a parlare dell’attacco di Fabio Volo a Matteo Salvini su Radio Deejay, in seguito alla visita del leader della Lega all’abitazione di un tunisino accusato di spaccio di droga. Vicenda che solleva ancora polemiche, come avrete percepito con il nostro ultimo report in merito, e che oggi 23 gennaio si arricchisce di un nuovo capitolo. Tutto nasce dalla decisione di Linus, a conti fatti il numero uno della Radio incriminata, che ha sollevato non poche proteste da parte degli ascoltatori. Gli effetti dell’attacco di Fabio Volo a Matteo Salvini C’è da dire che l’attacco di Fabio Volo, ieri 22 gennaio, sia stato di quelli pesanti nei confronti di Salvini. Oltre a non essere d’accordo su quanto avvenuto con la famosa “citofonata” di Bologna, il conduttore ha utilizzato alcune espressioni ... bufale

AnnalisaChirico : Spiegare a Fabio Volo che Matteo Salvini avrebbe citofonato tale e quale pure a un camorrista. Lui fa così. Il mess… - fanpage : Il durissimo attacco di Fabio Volo #salvinicitofona - frankiehinrgmc : Caro @Fabiovoloo, ma secondo te c’ha bisogno di citofonare per entrare a casa di un camorrista? -