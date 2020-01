DIRETTA PIACENZA ARZIGNANO/ Video streaming tv: all'andata finì a reti bianche (Di giovedì 23 gennaio 2020) DIRETTA PIACENZA ARZIGNANO: streaming Video e tv, risultato live della partita, per il recupero della 20giornata della Serie c, girone B. ilsussidiario

giorginaitalia : RT @Gianmar26145917: #Salvini in diretta Facebook da Piacenza poco fa testuali parole: 'Siamo avanti e non di poco, non posso dire niente d… - egopor : RT @Gianmar26145917: #Salvini in diretta Facebook da Piacenza poco fa testuali parole: 'Siamo avanti e non di poco, non posso dire niente d… - Mariell47382870 : RT @Gianmar26145917: #Salvini in diretta Facebook da Piacenza poco fa testuali parole: 'Siamo avanti e non di poco, non posso dire niente d… -