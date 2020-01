Conferenza stampa Djuricic: «Con la Samp per svoltare» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le parole di Filip Djuricic, centrocampista del Sassuolo, a pochi giorni dall’incontro in casa della Sampdoria. Le sue dichiarazioni (-Dal nostro inviato a Sassuolo) Filip Djuricic è carico e ha bene in mente i prossimi obiettivi, personali e del Sassuolo: «Non siamo stati fortunati quest’anno ma abbiamo una rosa importante e di qualità. Possiamo disputare un grande campionato. Io voglio fare ancora altri gol e meritarmi la convocazione in Nazionale a marzo. Giampaolo diceva che ho fatto 30 e devo fare 31? Con lui non andavo d’accordo perché non mi faceva giocare ma aveva ragione. Spero di chiudere l’anno e di fare 31». Prosegue Djuricic, un ex della sfida: «Questa squadra ha carattere, ha tanto carattere. Ora dobbiamo vincere due-tre partite, possiamo farlo, per trovare continuità. Sono stato un anno e mezzo lì, non ho avuto un buon rapporto con il mister, lui ... calcionews24

