Coca-Cola non vuole rinunciare alle bottiglie di plastica (Di giovedì 23 gennaio 2020) (foto: Pixabay) Coca-Cola non rinuncerà alla plastica. A dirlo è Bea Perez, responsabile dei progetti per la sostenibilità ambientale del colosso delle bibite, durante un’intervista alla Bbc ai margini del World Economic Forum che si tiene a Davos in questi giorni, e che vede al centro dei suoi interventi proprio il problema dei cambiamenti climatici e la necessità di una produzione industriale globalmente più sostenibile. Perez ha spiegato la decisione del gruppo dicendo che le bottiglie monouso in plastica, sia quelle da 33 centilitri sia quelle da 66 centilitri, sono tra le più apprezzate dai clienti, che le considerano più pratiche rispetto alle bottiglie di vetro o alle lattine. Da questo punto di vista, ha precisato anche che “nel cambiare la forma di imbottigliamento, entrando nel sistema della plastica riciclata e innovativa, dobbiamo anche mostrare ai clienti quali sono le ... wired

sole24ore : Sugar tax, Coca Cola emigra: dalla Sicilia in Albania - matteo_dec : Il tuo simbolo è la coca cola. - grandealdo : Nel 1940 a causa dell'embargo sui prodotti Coca-Cola, in Germania venne inventata dal principale imbottigliato dell… -