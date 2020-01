Carta Canta, Marco Travaglio: “Tutte le balle di Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Marco Travaglio, nel terzo episodio di ‘Carta Canta’, la rubrica settimanale di attualità politica disponibile su Loft ogni giovedì, spiega le differenze tra il caso della nave Diciotti del luglio 2018 e quello della nave Gregoretti del luglio 2019. In entrambe le occasioni l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva deciso di fermare le imbarcazioni della marina militare italiana al largo delle nostre coste impedendo la discesa dei migranti a bordo. Tuttavia, mentre nel caso della nave Diciotti si era trattato di un’azione concertata con tutto il governo per forzare gli altri paesi europei a ripartire le quote, nel caso della nave Gregoretti, il meccanismo di ripartizione era già avviato, per cui non non c’era alcun interesse pubblico o rischio per l’ordine pubblico che potessero giustificare la decisione di bloccare oltre 100 persone al largo di ... ilfattoquotidiano

