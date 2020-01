Carlo Verdone star di Amazon Prime Video con la nuova serie tv Vita da Carlo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Carlo Verdone sarà il protagonista di Vita da Carlo, nuova serie tv in arrivo su Amazon Prime Video che racconterà episodi e aneddoti realmente capitati all'attore regista romano. Vita da Carlo, la serie TV comedy con l'attore e regista Carlo Verdone, in cui interpreterà se stesso in versione romanzata è tra i nuovi progetti annunciati stamattina da Amazon Prime Video. Al fianco dell'attore e regista si alterneranno alcune delle star italiane più famose. Ambientata a Roma, creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone, Vita da Carlo - questo il titolo della serie - sarà in lavoraziona già da quest'anno, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro, si comporrà di 10 episodi. "Sono molto felice e orgoglioso di avviare questa nuova avventura creativa con i miei ... movieplayer

