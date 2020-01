WhatsApp in dark mode: ecco come attivare la versione scura per non stancare gli occhi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) La funzione ora è disponibile per smartphone Android con la "beta" dell'app. Attesa la versione per iOS repubblica

MashableItalia : #WhatsApp lancia il dark mode, solo in versione beta (per ora) - infoitscienza : WhatsApp per Android ha il suo tema dark ufficiale - infoitscienza : La Dark Mode di WhatsApp è finalmente realtà, almeno in beta -