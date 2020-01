Viaggio nel quartiere Pilastro a Bologna, dove Salvini ha citofonato a un 17enne (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il presunto spacciatore 17enne a cui Salvini ha citofonato a Bologna? I suoi coetanei lo difendono, le persone più mature no. È quanto emerge chiedendo agli abitanti del quartiere Pilastro, all’indomani del discusso blitz del leader della Lega. “Non possono accusare una persona senza sapere nulla, lui è un bravo ragazzo, non fa queste cose”, sostiene una giovane. “Non è vero che spaccia, con tutte le cose che ha da fare non penso che vada a spacciare”. “Lo conosco da quando ha 3 anni, è un ragazzo tranquillissimo, va a scuola, gioca a calcio, di famiglia per bene”, conferma un’altra. “Per me Salvini poteva fare altro, anziché fare le sceneggiate: poteva andare a trovare il centro sociale per i disabili o quello per i minorenni”. Pilastro? “Tutti pensano che sia un quartiere di merda, ma solo perché siamo ... tpi

antoniospadaro : Rai Vaticano: 'Viaggio nella Chiesa di Francesco', domani puntata su Medio Oriente e focolai nel mondo | - DaniAgostini32 : RT @Forchielli: 200.000 TIR in viaggio per trasportare rifiuti fuori da regioni senza impianti ?? paghiamo enorme prezzo alle mafie soprattu… - NICOLACATAR : RT @ilmanifesto: Domani in edicola non perdete l'appuntamento con l'ExtraTerrestre, l'inserto ecologista del manifesto. Viaggio nella 'te… -