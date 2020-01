Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 10:10 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione e Gabriella Luigi in studio il comitato d’emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità Si riunirà questa mattina a Ginevra per valutare la portata dell’epidemia del virus simile a Sars in Cina secondo un bilancio aggiornato nella notte il contagio ha toccato oltre 400 persone con 9 morti un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti un’altra Taiwan rafforzati i controlli negli aeroporti anche quelli italiani convocate per oggi le autorità sanitarie europee e virus contagio anche le borse in calo Europa Wall Street apre all’insegna della cautela dalla Cina Arriva un nuovo allarme il virus può mutare propagarsi più facilmente monta la voce insistente di un possibileindietro a breve di Luigi Di Maio da capo politico del MoVimento 5 Stelle indiscrezioni non ... romadailynews

Calab_Magnifica : Il Consigliere Comunale di Catanzaro Sergio Costanzo querela management Amc - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 22-01-2020 ore 10:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - Allafinemisono1 : RT @Emilystellaemi2: Pomezia. Getta cagnolina e i suoi cuccioli in un sacco per farli morire: identificato e denunciato -