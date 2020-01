U&D, Ida e Riccardo litigano di nuovo: interviene Maria De Filippi (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ida e Riccardo tornano a Uomini e Donne, e Maria De Filippi interviene per fermare un litigo fra i due. I protagonisti del Trono Over hanno abbandonato da qualche tempo la trasmissione per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Un addio arrivato dopo l’emozionante proposta di nozze di Riccardo, avvenuta al centro dello studio dello show e a sorpresa. Dopo un momento iniziale di smarrimento, Ida aveva risposto “sì” e la coppia aveva lasciato la trasmissione. Ora non resta che attendere il matrimonio, nel frattempo Guarnieri e la Platano, secondo le prime anticipazioni, hanno preso parte a una nuova puntata di Uomini e Donne. Alcune persone presenti alle registrazioni della trasmissione hanno svelato che, una volta entrati in studio, Ida e Riccardo avrebbero iniziato a discutere. Il motivo? Il compleanno di Gemma Galgani. La Platano infatti si sarebbe infuriata ... dilei

