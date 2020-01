Tom e i suoi cuccioli (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In Giappone dei cuccioli e il loro papà vivevano sotto un vecchio camion. Era da molti giorni che stavano lì non mangiavano e non bevevano, sembrava che stessero aspettando qualcuno che tornasse. La loro presenza venne notata da alcuni abitanti del luogo i quali dopo un po di giorni avvisarono dei volontari in quanto non sapevano come fare per aiutare il cane e i suoi cuccioli. Successivamente arrivarono i volontari che chiesero spiegazioni del come mai i cani si trovassero lì da soli e la risposta di una signora che viveva lì li fece rimanere sconvolti. Pochi giorni prima il loro padrone aveva avuto un brutto incidente e purtroppo non era sopravvissuto. I cani però, nonostante questo, aspettavano ancora il loro padrone dove lo attendevano ogni volta che lui tornava dal lavoro ed erano giorni che ... bigodino

