Scovati altri "furbetti del cartellino" nell'Asp di Reggio Calabria (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Giorgio Vaiana Operazione della guardia di finanza di Palmi che ha scovato 38 dipendenti dell'Asp di Reggio Calabria, in servizio presso il polo di Taurianova, che timbravano il cartellino e non lavoravano. Tredici le misure cautelari notificate oggi, 25 sono ancora gli indagati. Tra i dipendenti c'era chi andava a fare la spesa, chi si andava ad allenare, chi andava a giocare alle slot machine, andava a messa o partecipava ai funerali. furbetti del cartellino  Luoghi: Reggio Calabria ilgiornale

