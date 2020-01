Sanremo 2020, Costanzo vs Bellucci e Gerini: “Stessero a casa loro” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo le polemiche che hanno investito Amadeus al Festival di Sanremo 2020, Maurizio Costanzo ha detto la sua condannando aspramente il comportamento di coloro che finora avrebbero giudicato negativamente il conduttore per la sua frase su Francesca Sofia Novello. Maurizio Costanzo e Sanremo 2020 Maurizio Costanzo ha giudicato come “eccessive” le polemiche sorte attorno alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, e ha espresso parole al vetriolo contro coloro che hanno dato forfait all’ultimo minuto (una su tutte Monica Bellucci) e contro coloro che si erano espresse negativamente per quanto detto da Amadeus alla conferenza stampa d’apertura al Festival (Michelle Hunziker e Claudia Gerini, tanto per fare un esempio). Sulla Bellucci il conduttore si è espresso in questi termini: “Se ne stesse in Francia e non rompesse le scatole”, mentre per quanto ... notizie

