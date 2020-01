Salvini non si arrende: il digiuno prosegue (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Continua la battaglia di Matteo Salvini contro le conseguenze delle decisioni prese sul caso Gregoretti: l’ex ministro persiste nel digiuno. “Non ho ancora mangiato, arrivo a stasera“: lo fa sapere l’ex ministro Matteo Salvini che ha scelto la strada del digiuno come forma di protesta per la vicenda Gregoretti. Stamani, giunto a Serra San Bruno, … L'articolo Salvini non si arrende: il digiuno prosegue proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stanzaselvaggia : Penso ai digiuni radicali per l’amnistia, l’aborto, l’informazione, il Tibet, la ex Jugoslavia. Oggi c’è Salvini co… - borghi_claudio : In un mondo in cui troppi ominicchi di sport e spettacolo devono dire in coro di votare a sinistra, altrimenti il s… - ShooterHatesYou : Nel codazzo che accompagnava Salvini a fare l’ennesima bravata c’erano collaboratori, assistenti, sospetto anche qu… -