Ray Donovan 8 si farà? Liev Schreiber chiede l'aiuto dei fan (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Tempi di grandi decisioni, in quel di Showtime, per quanto riguarda due delle sue serie tv più longeve. Di Shameless vi abbia già dato notizia qualche giorno fa: la serie remake dell'omonimo show inglese si concluderà con l'undicesima stagione. Di Ray Donovan, invece, la decisione sul rinnovo per un'ottava ed ultima stagione sarà presa a breve.Lo aveva detto a Deadline Hollywood Gary Levine, co-presidente della sezione Intrattenimento del canale via cavo, facendo intendere che per lo show con Liev Schreiber erano sempre state pensate un massimo di sette-otto stagioni. La decisione, aveva aggiunto, sarà presa nelle prossime settimane: dal momento che in estate il network manderà in onda Shameless (solitamente trasmesso in autunno o in inverno), c'è un po' più di tempo per valutare se rinnovare o meno il telefilm.

