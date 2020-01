Povero Amadeus, crocifisso per galanteria - (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Marco Gervasoni «Erano i capei d'oro a l'aura sparsi/ che n'mille dolci nodi gli avolgea / e l'vago lume oltre misura ardea / di quei begli occhi ch'ora ne son scarsi». Un momento, queste parole sembrano trasudare una grave forma di maschilismo e di sessismo. Come si permette, l'autore, di valutare questa fanciulla per i capelli biondi, si presume boccoluti, e per gli occhi che illuminano il mondo circostante? Quale concezione retriva e volgare della donna, come statuina muta, possiede? Che importa che si chiami Francesco Petrarca e che sia uno dei più grandi poeti di tutti i tempi. Basta! Che questi versi, pare addirittura studiati dai ragazzi a scuola, vengano subito sottratti alle giovani menti per non fare loro crescere nel sessismo e nel maschilismo. Stiamo scherzando, ma fino a un certo punto, quando vediamo il processo che sta subendo Amadeus, il conduttore e ... ilgiornale

GADesignit : Io credo che se Amadeus avesse detto che il posto della.donna è davanti, lo stesso sarebbe stato tacciato di sessis… - aurora_trish : RT @Manuel_Real_Off: Comunque gli state facendo perdere tutto l’entusiasmo a quel povero Amadeus.. tutta questa gogna mediatica non se la m… - Bar8araBar8ara : @Matteociccarell @lauraboldrini Lei combatte il povero #amadeus che ha detto che le sue vallette sono belle!! ??????? -