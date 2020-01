Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 gennaio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Meteo Roma: previsioni per giovedì 23 gennaio Tempo stabile con sole prevalente sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente sereni. Temperature comprese tra +3°C e +14°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 23 gennaio Condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata il tempo non varierà rimanendo asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne. Meteo Italia: previsioni per giovedì 23 gennaio Al Nord: Al mattino cieli prevalentemente sereni su tutte le regioni ma con nubi in aumento sulla Liguria. Al pomeriggio transito di nuvolosità medio-alta al Nord Ovest ma con tempo asciutto, ampi spazi di sereno altrove. In serata situazione invariata con ulteriore aumento di nubi sulla Liguria e possibilità di deboli piogge. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o ... romadailynews

