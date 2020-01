L’uscita di Resident Evil 8 si fa più lontana: colpa del remake di Dino Crisis? (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Dopo il rivoluzionario settimo episodio, Resident Evil 8 è naturalmente uno degli argomenti più caldi per gli appassionati della saga di casa Capcom e dei videogiochi survival horror più in generale. Un titolo che non è mai stato annunciato in via ufficiale dal colosso di Osaka, ma che più volte ha infiammato i vicoli del web con speculazioni e leak incontrollati, che ne davano sicuro lo sviluppo e l'uscita nel corso del 2020 su PC e console di attuale e prossima generazione - le già chiacchieratissime PlayStation 5 e Xbox Series X. Le sorti di Resident Evil 8 Un'indiscrezione, questa, che viene smentita nelle ultime ore da un noto insider di settore, AestheticGamer, che via Twitter ha informato il suo ampio seguito che lo sviluppo di Resident Evil 8 ha subito una pesante battuta di arresto. A quanto pare, infatti, i lavori per l'apprezzato Resident Evil 2 remake - già ... optimaitalia

