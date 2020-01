Lost Words: Beyond the Page si mostra in un nuovo trailer (Di mercoledì 22 gennaio 2020) L'editore Modus Games e lo sviluppatore Sketchbook Games hanno rilasciato un trailer di gameplay di Lost Words: Beyond the Page, mostrato per la prima volta durante l'evento di ieri sera, il New York Game Awards. Lost Words è una storia creativa e commovente che parla della crescita personale di una ragazzina e verrà rilasciato questa primavera. Questo nuovo trailer, narrato dalla protagonista, Izzy, ci permette di dare un'occhiata al fantastico mondo di Estoria e all'emozionante viaggio di una giovane scrittrice che usa il suo diario e la sua creatività per affrontare le avventure della vita. I ricordi di Izzy e la sua immaginazione evocano scene mozzafiato in un mondo vivace e suggestivo, dispiegando nuovi momenti all'interno di una storia emozionante, piena di entusiasmo dell'infanzia, pathos e intensità sempre crescente man mano che l'innocenza si adatta alle realtà della ... eurogamer

GamingToday4 : Il bellissimo gioco di piattaforma Lost Words: Beyond the Page è mostrato in un nuovo trailer - pinkookiee97 : WKKSWKSJEKWJDJSKSJSJDJKE LOST OF WORDS - vthjjk_ : AHHHHAJSFKSJDJFKNSNDNF IM LOST IN WORDS -