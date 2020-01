LIVE Sinner-Fucsovics 4-6 4-6 3-6, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’esperienza batte il fenomeno! L’azzurro esce di scena contro l’ungherese e l’impazienza (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE TERZO SET 3-6 Si conclude con un doppio fallo la prima partecipazione agli Australian Open di Sinner! 0-40 TRE MATCH POINT Fucsovics! 0-30 Ha abbassato il ritmo ormai Sinner: ne approfitta l’ungherese. 3-5 Serve&volley coraggioso ed efficace: match in salita ormai… 40-30 Continua a scambiare Sinner: drop efficace. 40-15 Diritto diagonale dell’italiano. 40-0 Rassegnato l’italiano: diritto out. 30-0 Scappa via il diritto dell’azzurro. 3-4 Questa volta la rete non salva Sinner: Fucsovics lo passa e una volée elementare è lunga. 40-AD PALLA BREAK Fucsovics! Chance che sa di match point. 40-40 42° errore non forzato per Sinner. AD-40 Vantaggio per l’altoatesino dopo la buona prima. 40-40 Non c’è più con la testa Sinner: diritto in rete. 40-30 Altro errore sottorete di rovescio ... oasport

