LIVE Berrettini-Sandgren 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurro sfiora il break, senza riuscire però a trovarlo (Di mercoledì 22 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4 Nuovamente a zero, tiene la battuta Berrettini che si rimette in linea di galleggiamento. 40-0 Scappa la risposta a Sandgren. 30-0 Il copione si ripete. 15-0 Ottima prima di Berrettini. 4-3 Sandgren si carica sfoderando anche una perfetta accelerazione di rovescio che gli consente di vincere la “ripresa”. A-40 Pallonetto perfetto dello statunitense, molto applaudito dal pubblico. 40-40 Ottima prima a uscire di Sandgren, che quindi annulla entrambe le chance di break. 30-40 Non riesce il passante al tennista tricolore, dopo un attacco non perfetto del rivale. 15-40 Altro sbaglio di Sandgren: due palle break. 15-30 Qui arriva l’errore di Berrettini. 0-30 Primo scambio lungo della partita: il romano compie due recuperi eccezionali, mentre l’americano spedisce in rete l’approccio d’attacco. 0-15 Risposta ... oasport

zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Giocano subito Que… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini e Fognini in campo. Primo set per Suarez Nava… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2020 risultati 22 gennaio in DIRETTA: Berrettini Sinner e Fognini in campo. Primo set per Quer… -