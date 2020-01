Lapo Elkann torna a camminare dopo il terribile incidente (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Lapo Elkann lo avevamo visto sulla sedia a rotelle, poche settimane dopo il brutto incidente in cui aveva rischiato di morire. Ora Elkann sta facendo riabilitazione in un centro specializzato a Sankt Moritz e il settimanale “Chi” pubblica le prime immagini in piedi. Lapo sta meglio, sta recuperando i dieci chili persi dopo l’incidente, il bastone ha sostituito la sedia a rotelle nei momenti in cui è più affaticato. Con la dottoressa che lavora sul recupero del tono muscolare, sulla coordinazione, sull’equilibrio. E’ passato un mese e mezzo dall’incidente d’auto che ha coinvolto Lapo in Israele, il 7 dicembre scorso, mentre viaggiava tra Gerusalemme e Tel Aviv. E’ rimasto in coma due giorni, poi ha dovuto curare le ammaccature nel corpo e le profonde ferite nell’anima. In un centro specializzato fa tre ore di sedute di fisioterapia alla ... musicaetesti.myblog

