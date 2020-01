Il Segreto trame dal 27 gennaio al 2 febbraio: Maria inizia a sospettare di Fernando (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Le trame de Il Segreto della prossima settimana sono molto avvincenti. Tra i vari argomenti che saranno trattati ci sarà l’inaspettata scoperta di Maria. La donna è “prigioniera” inconsapevole di Fernando ma, poco per volta, incomincerà a intuire la cattiva fede del Mesia. Carmelo, Severo e Irene, invece, continueranno la loro battaglia per impedire alla popolazione di accettare gli indennizzi per lasciare le loro abitazioni. I tre protagonisti, intanto, saranno sempre più consapevoli che Fernando stia tramando qualcosa di molto grave. Il Segreto: La scoperta di Maria su Dori Nel corso delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio, assisteremo ad una presa di coscienza importante da parte di Maria. La Castaneda, fino a questo momento, aveva riposto tutta la sua fiducia in Fernando. A seguito dell’ennesimo comportamento strano di ... kontrokultura

KontroKulturaa : Il Segreto trame dal 27 gennaio al 2 febbraio: Maria inizia a sospettare di Fernando - - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni e trame puntate dal 26 al 31 gennaio 2020 - anto_canale88 : Il Segreto, trame dal 26 al 31 gennaio: Prudencio scopre che Lola uccise ilpadre -