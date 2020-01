Expo 2020: Marano (M5S), 'Sicilia in forte ritardo, governo non ha nulla di pronto' (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Siamo a gennaio e ancora la Regione, per un evento mondiale come Expo Dubai 2020, non ha nulla di pronto. Non c'è un piano strategico di presenza della Regione Siciliana, non c'è nulla di concreto se non qualche aleatoria linea di indirizzo. È davvero sconcertate sape liberoquotidiano

