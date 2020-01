Bozza ddl, due turni e ballottaggio per togati Csm (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Doppio turno con ballottaggio per l'elezione dei componenti togati del Csm. Come gia' preannunciato, sparisce l'ipotesi di procedere attraverso sorteggio. E' quanto prevede la Bozza di ddl predisposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede e ora all'attenzione del vertice di maggioranza per trovare la quadra sulla riforma del processo penale. Il ddl, infatti, prevede anche una delega al governo sulla riforma del Csm. Si passa da sedici a venti componenti togati e da otto a dieci laici, per un totale di 30 componenti. In particolare, per quel che riguarda l'elezione dei componenti togati, l'articolo 23 dispone l'elezione al primo turno del candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato al primo turno incassa la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. recita l'articolo ... ilfogliettone

