Anche il Giappone entra nella “corsa allo spazio” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Anche il Giappone si doterà presto di un’unità delle forze di autodifesa dedicata interamente allo spazio. A renderlo noto è stato il primo ministro Abe Shinzo lunedì scorso, quando nel discorso di apertura della sessione parlamentare del 2020 ha spiegato che aumentare le capacità di difesa nel dominio spaziale sarà la priorità nei prossimi anni. Il motivo è legato agli aumentati rischi derivanti dallo sviluppo di missili e delle tecnologie di guerra elettronica da parte di Cina e Russia, ma Anche alla necessità di seguire la strada iniziata dagli Stati Uniti con la costituzione della “Space Force”, fortemente voluta dal presidente Donald Trump. Politica di modernizzazione La costituzione dell’unità spaziale inizierà nel corso del mese di aprile e terminerà nel 2022, inserendosi nel processo di rinnovamento delle forze di autodifesa Giapponesi che –secondo le aspettative del premier Abe ... it.insideover

