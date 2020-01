Amici Javier in crisi con Elena: “Mi sento troppo male”, polemica Valentin-Veronica (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Javier Rojas, ad Amici 19 il ballerino è in crisi: Elena D’Amario lo consola Javier Rojas continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati di Amici 19 perché nonostante il perdono dei professori non riesce a lasciarsi andare e a mettere una pietra sopra a ciò che ha fatto. Effettivamente le parole usate nei confronti … L'articolo Amici Javier in crisi con Elena: “Mi sento troppo male”, polemica Valentin-Veronica proviene da Gossip e Tv. gossipetv

EvansxxChris : RT @Ri_Ghetto: MARIA CHE SBATTE IN FACCIA A JAVIER I SUCCESSI DEI PROFESSIONISTI DI AMICI STO URLANDO MARIA MALEFICA BIONDINA #Amici19 - EvansxxChris : RT @elinwonderIand: Javier che sbrocca in tutte le lingue del mondo Javier che definisce la scuola di Amici una “scuoletta” Javier che riti… - EvansxxChris : RT @amaricord: Javier: 'C'è forse un ballerino che è uscito da Amici e ha una carriera professionale?' E Maria gli sbatte in faccia un vid… -