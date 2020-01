Valcareggi: “Favoritissima la Lazio, ma passa il Napoli: mi aspetto un colpo di coda” (Di martedì 21 gennaio 2020) Valcareggi ha fatto il suo pronostico per Napoli-Lazio, per il procuratore passa la squadra azzurra, nonostante la Lazio sia la favorita. Spera che questa partita possa essere la svolta per il Napoli. L'articolo Valcareggi: “Favoritissima la Lazio, ma passa il Napoli: mi aspetto un colpo di coda” proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

