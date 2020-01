Tornano i tifosi, e il Napoli torna a festeggiare sotto la curva (VIDEO) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un giorno all’improvviso, il Napoli si sveglia, batte la Lazio 1-0, si qualifica alle semifinali di Coppa Italia sfidando il destino, i rigori sbagliati, i pali, i gol annullati, e tutti si ritrovano sotto la curva a festeggiare. Non succedeva da una vita: non c’era niente da festeggiare e non c’erano nemmeno i tifosi, in sciopero. E invece al Napoli mancava una vittoria e una sera così. Il bambino piangente, Mario, di Napoli-Fiorentina si trasforma nel bambino sorridente (di cui ancora non sappiamo il nome) che viene inquadrato a fine partita. L'articolo tornano i tifosi, e il Napoli torna a festeggiare sotto la curva (VIDEO) ilNapolista. ilnapolista

